В Марокко продадут виллу основателя культового дома моды

В Марракеше выставили на продажу виллу Jardin Majorelle, которой владел Ив Сен-Лоран

В Марокко выставили на продажу виллу Jardin Majorelle, которой среди прочих владел ныне покойный французский дизайнер, основатель культового дома моды Ив Сен-Лоран. Стоимость объекта предоставят покупателям по запросу, сообщает Designboom.

Вилла на территории размером в гектар находится в городе Марракеш. Ее построили в 1930-х годах для известного французского художника Жака Мажореля. После смерти живописца в 1962 году объект приобрели Ив Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже.

По данным аукционного дома Сотбис, площадь виллы достигает почти 650 квадратных метров. Внутри есть четыре спальни с ванными комнатами в каждой и несколько гостиных. На участке оборудован бассейн, территории для отдыха и обеденная зона. Особенностями владения служат многочисленные арки и постройки насыщенного синего цвета. Там также сохранилась терракотовая брусчатка и старинная плитка.

Ранее на продажу выставили другую недвижимость Ива Сен-Лорана — апартаменты в нью-йоркском районе Манхэттен с видом на Центральный парк. Бывшее жилье модельера в 55 квадратных метров предложили купить за 1,7 миллиона долларов. Сен-Лоран приобрел эту квартиру в 1970 году.