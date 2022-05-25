Свадьба Кортни Кардашьян оскорбила чувства католиков

Ladbible: изображение Девы Марии на фате Кортни Кардашьян оскорбило чувства католиков

Свадьба телезвезды Кортни Кардашьян и барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера оскорбила чувства людей, исповедующих католицизм. На соответствующие комментарии в соцсетях обратило внимание издание Ladbible.

Церемония бракосочетания пары состоялась в Портофино, Италия. Невеста появилась на торжестве в корсетном мини-платье Dolce & Gabbana белого цвета с длинной фатой, на которой было вышито изображение Девы Марии. Известно, что последняя почитается католиками, поскольку, согласно священному писанию, является матерью Иисуса.

Пользователи сети не оценили образ Кардашьян, посчитав, что таким образом она насмехается над католицизмом. По этой причине они раскритиковали знаменитость в комментариях под свадебными снимками. «Такое ощущение, что религия для них — это шутка», «Кто дал им право оскорблять католиков?», «Кортни не католичка, почему она в фате с Девой Марией?», «Кортни — баптистка, почему она так не уважает и свою, и чужую религию?» — возмущались юзеры.

По данным Harper's Bazaar, принт на фате повторял татуировку жениха, которая нанесена на его голову. «Изображение символизирует единение, уважение и преданность», — заявил музыкант.

Свадьба Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера прошла в кругу семьи и друзей 22 мая в Портофино, Италия. Торжество полностью спонсировала итальянская компания Dolce & Gabbana. Наряды для молодоженов и всех присутствующих были также подготовлены указанной маркой. Кардашьян и ее муж-барабанщик остановились на яхте Regina d'Italia, принадлежащей самому Стефано Габбана.