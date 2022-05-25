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Свадьба Кортни Кардашьян оскорбила чувства католиков

Ladbible: изображение Девы Марии на фате Кортни Кардашьян оскорбило чувства католиков

Фото: Enrico Di Virgilio / VERONESI / BACKGRID / Legion-Media

Свадьба телезвезды Кортни Кардашьян и барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера оскорбила чувства людей, исповедующих католицизм. На соответствующие комментарии в соцсетях обратило внимание издание Ladbible.

Церемония бракосочетания пары состоялась в Портофино, Италия. Невеста появилась на торжестве в корсетном мини-платье Dolce & Gabbana белого цвета с длинной фатой, на которой было вышито изображение Девы Марии. Известно, что последняя почитается католиками, поскольку, согласно священному писанию, является матерью Иисуса.

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Пользователи сети не оценили образ Кардашьян, посчитав, что таким образом она насмехается над католицизмом. По этой причине они раскритиковали знаменитость в комментариях под свадебными снимками. «Такое ощущение, что религия для них — это шутка», «Кто дал им право оскорблять католиков?», «Кортни не католичка, почему она в фате с Девой Марией?», «Кортни — баптистка, почему она так не уважает и свою, и чужую религию?» — возмущались юзеры.

По данным Harper's Bazaar, принт на фате повторял татуировку жениха, которая нанесена на его голову. «Изображение символизирует единение, уважение и преданность», — заявил музыкант.

Свадьба Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера прошла в кругу семьи и друзей 22 мая в Портофино, Италия. Торжество полностью спонсировала итальянская компания Dolce & Gabbana. Наряды для молодоженов и всех присутствующих были также подготовлены указанной маркой. Кардашьян и ее муж-барабанщик остановились на яхте Regina d'Italia, принадлежащей самому Стефано Габбана.

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Майя Пономаренко
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