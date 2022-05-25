Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер Японии попал в неловкую ситуацию на встрече с Байденом

GT: премьер Японии Кисида попал в неловкую ситуацию на встрече с президентом США Байденом

Фото: @globaltimesnews / Twitter

Премьер-министр Японии Фумио Кисида попал в неловкую ситуацию во время встречи с президентом США Джо Байденом на саммите по безопасности Quad в Токио. На это обратило внимание китайское издание Global Times в своем Twitter-аккаунте.

Издание опубликовало фотографию со встречи, на которой видно, как американский президент общается с премьерами Австралии и Индии Энтони Альбанезе и Нарендрой Моди, игнорируя при этом Кисиду, который стоит в стороне.

«Посмотрите, как Штаты относятся к Кисиде. (…) Чем больше они будут стремиться влезть в возглавляемые Вашингтоном маленькие клики, тем больше опозорятся», — говорится в посте.

Байден прибыл в Японию 22 мая. На следующий день его принял император Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония и осмотр строя почетного караула. Затем глава Белого дома встретился с японским премьером.

В ходе совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио Байден заявил, что в случае военного вторжения со стороны Китая США помогут Тайбэю защитить территорию Тайваня и не допустят изменения статус-кво в одностороннем порядке. В ответ МИД КНР выразил США протест и потребовал от Вашингтона соблюдать принцип одного Китая и быть осторожным в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине рассказали о предложении Евросоюза отдать России территории
В России подешевел один вид автомобилей
Эксперт по ремонту назвала шесть способов обновить дом к лету за час
Минтруд назвал величину прожиточного минимума после индексации
Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до конца сентября
Бузова раскрыла детали переезда в московскую квартиру
Тренер Бивола жестко ответил на критику украинца Гвоздика в адрес россиянина
41-летняя Жизель Бюндхен снялась в рекламе в облегающем боди и без макияжа
Премьер Японии попал в неловкую ситуацию на встрече с Байденом
Сербия заявила о невозможности ввести санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.