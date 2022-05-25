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В Мариуполе обнаружили полевой китель британского военного

Следователи СК России нашли в Мариуполе полевой китель британского военного

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Следователи СК России обнаружили тайник рядом с бывшими позициями украинских военнослужащих в Мариуполе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В тайнике был найден полевой китель Jacket Combat Tropical Desert DPM, который относится к комплекту полевого снаряжения CS95 армии Великобритании. На кителе также имеется маркировка NATO size и нашивка с флагом Великобритании. Отмечается, что данная модель использовалась в армии Британии вплоть до 2010 года включительно.

Тайник был найден на территории одной из промзон города. Вместе с кителем были обнаружены служебные документы украинского батальона «Азов» и ноутбук, вероятно, принадлежавший высокопоставленному служащему Национальной гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что в Херсоне подростки обнаружили схрон с оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передали его российским военным. Один из несовершеннолетних рассказал, что схрон — гранаты, четыре обоймы, вещи, два автомата и документы, в том числе военный билет украинского военнослужащего — находился в подвале рядом с интернатом в черном пакете.

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Марина Совина
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