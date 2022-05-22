В Херсоне подростки нашли схрон ВСУ

Подростки нашли и передали российским военным схрон ВСУ рядом с интернатом в Херсоне

В Херсоне подростки обнаружили схрон с оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передали его российским военным. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Один из несовершеннолетних рассказал, что схрон — гранаты, четыре обоймы, вещи, два автомата и документы, в том числе военный билет украинского военнослужащего — находился в подвале рядом с интернатом в черном пакете.

Впоследствии юноши узнали, как связаться с представителями Вооруженных сил России, и показали им находку. «Мы хотим жить нормально и не находить ничего подобного», — заключил один из подростков.

Ранее глава администрации поселка Чернобаевка Херсонской области Юрий Турулев заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по населенному пункту, в результате чего один человек погиб, еще одного госпитализировали.

Херсонская область в марте перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации. В апреле там были сформированы военно-гражданские администрации. 11 мая новые власти региона заявили, что обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав страны.