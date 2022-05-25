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48-летняя Хайди Клум показала лицо без макияжа

Супермодель Хайди Клум показала лицо без макияжа, позируя в джинсовом платье

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала лицо без макияжа. Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном кадре 48-летняя знаменитость позирует у окна в джинсовом платье, облокотившись при этом на подоконник. На размещенной в соцсети фотографии видно, что на ее лице отсутствует макияж. Кроме того, манекенщица распустила волосы и убрала челку при помощи ободка.

«Пахнет как дома», — подписала пост телезвезда и ограничила возможность оставлять комментарии под данной публикацией.

В мае Хайди Клум отправилась на свидание с мужем, гитаристом рок-группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, в откровенном наряде. На опубликованных кадрах звезда подиумов позирует перед камерой, обнимаясь с супругом, в облегающем кожаном мини-платье с разрезами по бокам и глубоким декольте.

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Мария Винар
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