Кудрин призвал не торопиться с самоизоляцией

Кудрин предупредил об опасности выхода из международных соглашений

Россия не должна торопиться с выходом из международных соглашений и стандартов, в том числе образовательных, потому что ее экономика серьезно зависит от международного сотрудничества, и добровольная изоляция ее развитию не поможет. Об опасности такого процесса, выступая с отчетом в Госдуме, предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает РИА Новости.

Чиновник напомнил, что Россия «не может все производить сама, однозначно». Переориентация на азиатских производителей и в целом азиатские системы не может служить аргументом, потому что они работают в рамках тех же стандартов.

По мнению Кудрина, страна должна сохранить действующие торговые, экономические и социальные соглашения и стандарты, чтобы получать максимум от международного сотрудничества. Ведь в России значителен объем как экспорта, так и импорта. Последний сейчас, на фоне западных санкций, ограничен, но его пытаются переориентировать.

«Мы все равно будем пользоваться мировыми достижениями в области технологий, в области в том числе, любых других товаров, связанных как с инвестиционным, так и с потребительским циклом», — попытался объяснить депутатам Кудрин.

Слова об образовательных стандартах отсылают к заявлению главы Минобрнауки Валерия Фалькова о выходе из болонской системы образования и разработки собственной уникальной системы, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики. Каких-либо деталей предполагаемой системы чиновник не привел.