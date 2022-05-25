Глава МИД Украины назвал возможные сферы своей деятельности в случае увольнения

Глава МИД Украины заявил, что в случае потери работы уйдет в нефтяную или оружейную сферу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал возможные сферы своей деятельности в случае потери текущей работы. Об этом он высказался на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает РИА Новости.

По словам главы МИД, в случае увольнения с нынешней должности он уйдет в оружейный или нефтяной бизнес, поскольку за последние три месяца смог стать экспертом в этих сферах.

«По крайней мере я знаю, что, если меня уволят, я найду себе работу — продавать оружие или заниматься или помогать с нефтяным бизнесом», — заявил Кулеба.

Ранее глава украинского МИД сообщил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе складывается «чрезвычайно плохо» и угрожает стать еще более катастрофичной. Дипломат отметил, что ВСУ остро нуждаются в реактивных системах залпового огня (РСЗО), и попросил западные страны передать им такие установки «как можно скорее».