Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава МИД Украины назвал возможные сферы своей деятельности в случае увольнения

Глава МИД Украины заявил, что в случае потери работы уйдет в нефтяную или оружейную сферу

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал возможные сферы своей деятельности в случае потери текущей работы. Об этом он высказался на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает РИА Новости.

По словам главы МИД, в случае увольнения с нынешней должности он уйдет в оружейный или нефтяной бизнес, поскольку за последние три месяца смог стать экспертом в этих сферах.

«По крайней мере я знаю, что, если меня уволят, я найду себе работу — продавать оружие или заниматься или помогать с нефтяным бизнесом», — заявил Кулеба.

Ранее глава украинского МИД сообщил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе складывается «чрезвычайно плохо» и угрожает стать еще более катастрофичной. Дипломат отметил, что ВСУ остро нуждаются в реактивных системах залпового огня (РСЗО), и попросил западные страны передать им такие установки «как можно скорее».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
ДНР взяла под контроль более половины Красного Лимана
При обстреле Донецка погиб человек
Диетолог опровергла миф о пользе некоторых диетических хлебцев
Стилист раскрыла способы подобрать идеальную одежду для каждого типа фигуры
Мусорные операторы попросили у властей десятки миллиардов рублей из-за санкций
Стало известно о секретном визите советников Байдена в Саудовскую Аравию
Глава МИД Украины назвал возможные сферы своей деятельности в случае увольнения
В полиции США раскрыли подробности стрельбы в техасской школе
В ООН допустили ядерный конфликт на Украине
В армии США поуправляли роем «убийц» из 28 дронов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.