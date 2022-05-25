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В Марий Эл сняли фильм о традициях и культуре мари

Съемки фильма о традициях и культуре мари прошли в Марий Эл

Фото: Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл

В Марий Эл прошли съемки фильма, посвященного традициям и культуре народа мари. Об этом в среду, 25 мая, сообщает «МК».

Как пояснили в научно-методическом центре народного творчества республики, главными героями киноленты стали местные жители, среди которых пчеловод, вышивальщица, повар, кузнец и мастер по изготовлению волынок. В картине рассказывается об истории мари, а также об особенностях марийского языка.

Увидеть фильм можно будет через месяц — его опубликуют на одной из интернет-площадок.

Отмечается, что съемки картины состоялись в рамках проекта «Национальность.ру» Федерального агентства по делам национальностей. Предполагается, что всего за год в России будет снято 50 фильмов и видеороликов, посвященных 190 народам страны.

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Варвара Кошечкина
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