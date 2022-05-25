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Житель Приморья нашел на поле меч возрастом 1,5 тысячи лет

Житель Приморского края нашел на поле меч эпохи Троецарствия и передал его в музей

Фото: Музей-заповедник истории Дальнего Востока

Житель села Покровка в Приморском крае нашел на вспаханном поле меч возрастом 1,5 тысячи лет. Находку мужчина передал музею-заповеднику истории Дальнего Востока, пишет ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе музея, древний артефакт был найден во время сельскохозяйственных работ — россиянин сфотографировал находку и отправил музею.

«Оказалось, что это меч эпохи Троецарствия — периода трех государств, существовавших в южной Маньчжурии и на Корейском полуострове с I века до нашей эры по VII век нашей эры. Переданный артефакт датируется по аналогичным предметам, найденным на Корейском полуострове, V-VII веками», — уточняется в сообщении музея.

Меч уже поступил в фонд музея. По словам главного хранителя Максима Якупова, находку передадут на дальнейшее изучение и отправят на реставрацию. После необходимых процедур экспонат, скорее всего, пополнит коллекцию оружия в зале «Магия клинка» в музее Владивостока, где его смогут увидеть посетители.

Ранее в декабре 2021 года житель Ростовской области во время прогулки побережью Таганрогского залива случайно нашел останки трогонтериевого мамонта. Отмечается, что в один момент он заметил часть кости, которая торчала из-под земли, и начал вытягивать — как оказалось позже, вес находки составил около 400 килограммов.

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Дарья Рыбак
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