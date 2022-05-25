Мэтью Макконахи обратился к гражданам США после стрельбы в школе в Техасе

Актер Мэтью Макконахи обратился к гражданам США после стрельбы в школе в его родном штате

52-летний американский актер и продюсер Мэтью Макконахи обратился к гражданам США после стрельбы, произошедшей в школе штата Техас, где вырос артист. Свое сообщение кинодеятель опубликовал в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Актер призвал жителей страны «пересмотреть свои желания и потребности» после произошедшей 25 мая стрельбы в одной из школ Техаса, жертвами которой стал 21 человек.

«Мы не можем снова выдыхать, оправдываться и принимать эти трагические реалии как статус-кво», — написал артист. Кинодеятель заявил, что подобные случаи в школах — эпидемия, которую можно и нужно контролировать.

«Необходимо принять меры, чтобы ни одному родителю не пришлось испытать то, что пережили родители в Ювальде и другие до них. Мы еще раз трагически доказали, что не способны нести ответственность за права, которые дают нам наши свободы...» — написал Макконахи, также выразив соболезнования семьям и близким погибших в стрельбе.

После трагического инцидента в техасской школе президент США Джо Байден заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби.