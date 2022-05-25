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В Молдавии оппозиция заявила о бойкоте заседаний в парламенте

Блок коммунистов и социалистов Молдавии заявил о бойкоте заседаний в парламенте

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Молдавии заявили о бойкоте заседаний в парламенте республики. Об этом на брифинге заявил депутат от БКС Олег Рейдман, передает ТАСС.

По его словам, депутаты отказались участвовать в заседаниях постоянных комиссий парламента из-за игнорирования их инициатив со стороны правящего большинства, представленного Партией действия и солидарности.

«В нынешнем парламенте фракция БКC внесла 56 законодательных инициатив, из которых только две носят политический характер, остальные — социально-экономический. Но ни одна из них не была даже рассмотрена», — пояснил Рейдман.

Он также добавил, что подобное «издевательское» отношение правящей партии к оппозиционному блоку привело к ситуации, когда «в парламентской республике законодательное собрание отдало все решения в стране на откуп исполнительной власти».

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон, задержанный антикоррупционной прокуратурой на 72 часа, призвал соратников по Социалистической партии поддержать народные антиправительственные протесты для свержения власти в стране. Он выразил уверенность, что его сподвижники из оппозиции сумеют «поставить на место и устранить, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим правящей партии "Действие и солидарность"».

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Алевтина Запольская
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