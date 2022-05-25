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МИД России назвал дело против Додона политической расправой

МИД России назвал дело против бывшего президента Молдавии Игоря Додона сведением счетов

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

Задержание бывшего президента Молдавии Игоря Додона является сведением счетов по политическим мотивам, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдавия».

Дипломат подчеркнула, что задержание Додона — внутреннее дело страны, однако в МИД России надеются, что права и свободы политика будут соблюдены.

По словам Захаровой, «чем больше политики ассоциируют себя с западными либеральными ценностями, тем больше проявляют тоталитарных замашек в расправе с оппонентами».

Ранее Генеральная прокуратура Молдавии заподозрила Додона в совершении преступлений по статьям «Пассивная коррупция», «Финансирование политической партии со стороны криминальной организации», «Предательство родины» и «Незаконное обогащение».

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Алевтина Запольская
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