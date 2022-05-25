МИД России назвал дело против Додона политической расправой

МИД России назвал дело против бывшего президента Молдавии Игоря Додона сведением счетов

Задержание бывшего президента Молдавии Игоря Додона является сведением счетов по политическим мотивам, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдавия».

Дипломат подчеркнула, что задержание Додона — внутреннее дело страны, однако в МИД России надеются, что права и свободы политика будут соблюдены.

По словам Захаровой, «чем больше политики ассоциируют себя с западными либеральными ценностями, тем больше проявляют тоталитарных замашек в расправе с оппонентами».

Ранее Генеральная прокуратура Молдавии заподозрила Додона в совершении преступлений по статьям «Пассивная коррупция», «Финансирование политической партии со стороны криминальной организации», «Предательство родины» и «Незаконное обогащение».