Агрессивному мужу вырезали опухоль мозга и спасли его брак

Mothership: в дурном характере сингапурца оказалась виновата опухоль мозга

Характер агрессивного сингапурца Садаяна Джаббара резко изменился после операции на мозге. На его историю обратило внимание издание Mothership.

В 2020 году ранее спокойный Джаббар начал кричать на жену и детей, не понимая причины своей злости. В итоге он развелся. После этого мужчина пережил эпилептический припадок и обратился к врачу. Выяснилось, что в его дурном характере оказалась виновата опухоль мозга в височной доле.

Опухоль диаметром два-три сантиметра влияла на ту часть мозга, которая ответственна за эмоции. В 2021 году опухоль почти полностью вырезали в ходе двух операций, что спасло брак сингапурца: научившийся контролировать приступы гнева мужчина помирился с экс-супругой и заново женился на ней.

Сейчас Джаббар, которому удалили большую часть опухоли, страдает от побочных эффектов операции — нарушения речи и краткосрочной потери памяти. Кроме того, он проходит курс химиотерапии.

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