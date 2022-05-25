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Бывшего мэра Екатеринбурга оштрафовали за неуважение к Лаврову

Суд оштрафовал бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана за неуважение к главе МИД Лаврову

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана на 85 тысяч рублей за неуважение к министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной нового штрафа стала информация, которую опубликовал в соцсети экс-мэр Екатеринбурга. Публикация содержала в себе выражения в неприличной форме, оскорбляющие человеческое достоинство, а также «неуважение к органам власти России в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова».

В процессе заседания защита запросила отвод судье, который ранее уже принимал решение об административном аресте Ройзмана, однако ходатайство отклонили.

«Признать Ройзмана Евгения Вадимовича виновным и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 85 тысяч рублей», — огласил решение судья.

Ранее Евгения Ройзмана привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России и приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей.

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Никита Абрамов
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