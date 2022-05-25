Эксперт позитивно оценила законопроект об усилении защиты персональных данных

Елена Гринь: законопроект об усилении защиты персональных данных необходим

Законопроект об ужесточении требований в области персональных данных, принятый Госдумой в первом чтении, является своевременным и необходимым для усиления защиты прав граждан, как субъектов персональных данных, на неприкосновенность их частной жизни, защиты от кибербуллинга, мошенничества. Такое мнение высказала заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Центрального штаба Народного фронта Елена Гринь, передает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

После вступления законопроекта в силу сведения о недвижимости граждан станут менее доступными для посторонних лиц. Также планируется установить, что персональные данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия владельца таких данных или по запросу нотариуса.

Эксперт заметила, что «персональные данные граждан часто массово попадают в открытый доступ, такие случаи участились особенно в последнее время с учетом информационной напряженности, фейковых новостей».

По словам Гринь, на настоящий момент в законе не было ограничений по выдаче сведений третьим лицам о принадлежащих гражданам объектов недвижимости, включая адреса их мест проживания. «Поэтому важно, что в законопроекте предлагается устранить коллизию в праве, что также является необходимым, так как сейчас операторы, с одной стороны, обязаны не раскрывать любым третьим лицам персональные данные без согласия их правообладателя, но, с другой, выдача персональных данных из ЕГРН осуществляется без каких-либо ограничений», — отметила она.

Важным, как считает эксперт, представляется и трансграничное регулирование в части персональных данных. Государственное регулирование будет способствовать защите прав граждан, более того важно, что сокращаются сроки исполнения операторами запросов органов власти и граждан по вопросам, связанным с незаконной обработкой персональных данных (с 30 дней до 10 дней), сказала эксперт. Она напомнила, что «при кибератаках важно оперативное взаимодействие, особенно с учетом постоянных атак на информационные ресурсы страны».

