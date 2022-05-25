Устроивший стрельбу в техасской школе страдал от издевательств в детстве

Устроивший стрельбу в техасской школе Ромас подвергался травле в школе из-за заикания

18-летний Сальвадор Ромас, устроивший стрельбу в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас, США), в детстве страдал от издевательств сверстников из-за дефектов речи — он сильно заикался и шепелявил. Такие подробности The Washington Post раскрыли его друзья и родственники.

По словам кузины юноши Мии, Сальвадор жаловался бабушке на отношение одноклассников и не хотел ходить в школу. «Он стал не очень общительным человеком после того, как его стали травить из-за заикания», — добавила она.

В свою очередь Сантос Вальдес-младший, знакомый с Ромасом с начальной школы, рассказал, что дружил с Сальвадором, пока он не стал странно себя вести. Однажды, по словам Вальдеса, Ромас подъехал к парку, где они часто играли в баскетбол, и все его лицо было покрыто порезами. Сначала он сказал, что его поцарапала кошка, а затем признался, что сам порезал лицо ножом. «Я подумал: "Ты сумасшедший, братан, зачем тебе это?"» — вспомнил молодой человек, уточнив, что Ромас так якобы развлекался.

Также он рассказал, как Сальвадор иногда по ночам разъезжал со знакомым по городу и стрелял в людей из пневматического ружья, а также забрасывал автомобили яйцами. А примерно год назад, по словам Вальдеса, Ромас разместил в социальных сетях фотографии автоматических винтовок, которые «были в его списке желаний».

Одноклассница преступника Надя Рейес добавила, что два месяца назад молодой человек опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сторис, в которой кричал на свою мать, пытавшуюся выгнать его из дома. «Он называл свою маму стервой и говорил, что она хочет выгнать его», — уточнила девушка.

Несколько человек, знакомых с семьей, рассказали, что мать Ромаса употребляла наркотики, из-за чего в их доме часто случались конфликты.

По последней информации, число погибших при стрельбе в начальной школе в городе Ювалд увеличилось до 21. Среди жертв — 18 детей и трое взрослых. Отмечается, что в преступнике опознали 18-летнего местного жителя Сальвадора Ромаса, который был вооружен пистолетом и, вероятно, винтовкой.

После трагедии президент США Джо Байден распорядился приспустить в стране флаги до заката 28 мая.