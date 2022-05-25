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В Москве рабочий погиб при обрушении стены поликлиники

Рабочий погиб при обрушении стены поликлиники на юге Москвы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Рабочий погиб при обрушении стены поликлиники во время ремонтных работ на Чертановской улице на юге Москвы. Об этом сообщает в среду, 25 мая, РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, рабочие штробили стену в медучреждении на первом этаже, в какой-то момент она начала рушиться.

Прибывшие на место случившегося медики не сумели спасти 50-летнего мужчину.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб после падения башенного крана на стройке в Новой Москве на улице Анны Ахматовой в поселении Внуковском. Еще два человека получили травмы. Следователи начали устанавливать причины произошедшего.

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Анна Щербакова
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