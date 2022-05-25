В Москве рабочий погиб при обрушении стены поликлиники
Рабочий погиб при обрушении стены поликлиники на юге Москвы
Рабочий погиб при обрушении стены поликлиники во время ремонтных работ на Чертановской улице на юге Москвы. Об этом сообщает в среду, 25 мая, РЕН ТВ.
По сведениям телеканала, рабочие штробили стену в медучреждении на первом этаже, в какой-то момент она начала рушиться.
Прибывшие на место случившегося медики не сумели спасти 50-летнего мужчину.
Ранее сообщалось, что рабочий погиб после падения башенного крана на стройке в Новой Москве на улице Анны Ахматовой в поселении Внуковском. Еще два человека получили травмы. Следователи начали устанавливать причины произошедшего.