Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Человек погиб после падения башенного крана в Новой Москве

Рабочий погиб после падения башенного крана на стройке в Новой Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На строительной площадке в Новой Москве упал башенный кран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

По его словам, падение башенного крана произошло на стройке на улице Анны Ахматовой в поселении Внуковском. В результате погиб рабочий, еще два человека получили травмы.

Причины падения крана установит следственно-оперативная группа, работающая на месте инцидента, добавил представитель экстренных служб.

В октябре 2021 года в Хабаровске башенный кран упал на строящуюся поликлинику. Происшествие попало на видео.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Российского солдата приговорили к пожизненному сроку на Украине
Диетолог назвала идеальное время завтрака после пробуждения
Каждый третий россиянин оказался сторонником теорий заговора
В Туркмении поставят памятник коню бывшего президента
Стало известно новое название «Макдоналдса» в России
Собчак заявила о возвращении Урганта в Россию
Бывшую «дочку» «Газпрома» в Британии задумали переименовать
Россиянина арестовали по подозрению в убийстве похитителя его сестры
Ученый из НАСА заявил о живущем на автопилоте человечестве
Известный российский комик ответил на критику
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.