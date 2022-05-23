Человек погиб после падения башенного крана в Новой Москве

Рабочий погиб после падения башенного крана на стройке в Новой Москве

На строительной площадке в Новой Москве упал башенный кран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

По его словам, падение башенного крана произошло на стройке на улице Анны Ахматовой в поселении Внуковском. В результате погиб рабочий, еще два человека получили травмы.

Причины падения крана установит следственно-оперативная группа, работающая на месте инцидента, добавил представитель экстренных служб.

В октябре 2021 года в Хабаровске башенный кран упал на строящуюся поликлинику. Происшествие попало на видео.