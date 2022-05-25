Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве двое братьев подожгли свою квартиру и покончили с собой

На западе Москвы два брата покончили с собой после того, как подожгли собственную квартиру

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве двое братьев подожгли свою квартиру, после чего покончили с собой. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, днем 25 мая около жилого дома на западе Москвы были обнаружены тела двух мужчин, у которых были выявлены различные травмы. Кроме того, предварительно было установлено, что в квартире, где проживали братья, произошел пожар.

«В момент вскрытия квартиры обнаружено, что мужчины заранее заблокировали изнутри входную дверь, подвинув к ней крупногабаритный бытовой прибор», — рассказала Иванова.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

По данным Telegram-канала «MK: срочные новости», погибшими оказались 37-летний Максим и 46-летний Ахмед Мамадалиевы, у одного из которых был ДЦП, а второй с детства за ним ухаживал.

Ранее в Брединском районе Челябинской области восьмилетний мальчик покончил с собой. Уточняется, что произошло это в день рождения его матери.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
На Запорожской АЭС нашли колоссальные запасы ядерного топлива
Российский разработчик ушел «намного дальше функции идентификации людей»
В США заявили о серьезных проблемах со снабжением ВСУ
В России появился новый китайский кроссовер с турбомотором
Действия США по госдолгу России отказались считать дефолтом
Задержан глава финансовой пирамиды
Власти Крыма захотели убрать английский язык из школьной программы
МИД России назвал свои цели в отношениях с Азербайджаном и Арменией
Блогерша самостоятельно осветлила волосы и облысела
Неймар прокомментировал слухи об уходе из ПСЖ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.