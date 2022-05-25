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Политолог объяснил решение Венгрии ввести режим ЧП в стране

Политолог Асафов заявил, что решение Венгрии ввести режим ЧП имеет двойное значение

Фото: Pixabay

Политолог Александр Асафов объяснил решение властей Венгрии ввести режим чрезвычайного положения на территории страны. Его слова приводит с News.ru.

Эксперт отметил, что такое решение может иметь двойное значение — общеевропейское и венгерское. Он пояснил, что общеевропейская концепция подразумевает выделение оперативной помощи Киеву и украинским беженцам, а венгерский вариант логичен с точки зрения решения местных властей по блокированию шестого пакета антироссийских санкций.

По его словам, Венгрия всегда принимает суверенные решения «и за них потом расплачивается». Асафов считает, что введение режима ЧП для спасения экономики может подразумевать неприятные для Европы и США решения. «Например, сотрудничество с Китаем, Россией, закупка российских углеводородов и поставки каких-либо российских товаров для спасения венгерской экономики. Это объяснено тем, что, конечно, мы понимаем ваши санкционные озабоченности, что в Европе разгорается конфликт, но тем не менее экономику надо спасать», — заявил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения на территории страны на фоне ситуации на Украине. По его словам, конфликт и санкции Европейского союза против России привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Орбан отметил, что мир находится на грани экономического кризиса. Он также заявил, что конфликт на Украине угрожает энергетической и финансовой безопасности Венгрии.

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Марина Совина
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