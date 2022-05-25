Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Не знавшая о беременности женщина внезапно родила на приеме у врача

Daily Mail: жительница Австралии не заметила беременность и внезапно родила

Фото: Unsplash

Жительница Австралии Эмма Фитцсиммонс рассказала, что не знала о своей беременности до тех пор, пока внезапно не родила на приеме у врача. Ее историю публикует Daily Mail.

Фитцсиммонс обратилась в больницу Порт-Маккуори с жалобой на сильные боли в животе. После осмотра медики сообщили ей, что она рожает. Сначала женщина не поверила и попросила врача еще раз проверить снимки. После того как беременность подтвердилась, ей сделали экстренное кесарево сечение, поскольку у плода наблюдалось снижение частоты сердечных сокращений. Девочку, которая появилась на свет, назвали Уиллоу Роуз.

Материалы по теме:
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
«Многим неясно, что женщины — люди» Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
«Многим неясно, что женщины — люди»Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
6 ноября 2019

Для Фитцсиммонс это была вторая беременность. По ее словам, о первой беременности она узнала на 11-й неделе и чувствовала все характерные симптомы. Вторая беременность протекала иначе. Даже перед родами женщина не заметила прибавления веса, и у нее не было округлившегося живота. Кроме того, поскольку плацента располагалась у передней стенки матки, она не чувствовала движения плода.

Ранее сообщалось, что 18-летняя жительница Англии, не знавшая о беременности, внезапно родила на кровати в спальне. Она рассказала, что не подозревала о скором пополнении, поскольку у нее не было никаких симптомов на протяжении всей беременности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали об обсуждении сильного рубля на совещаниях у Путина
Кремль заявил о дефиците объективной информации о спецоперации в западных СМИ
Сорос увидел начало третьей мировой войны в событиях на Украине
Во Франции начали выдавать талоны на питание
В России появился новый способ узнать о льготах
Новый контракт ПСЖ с Мбаппе сочли абсолютным злом
Названа стоимость самой дешевой квартиры Москвы в аренду
Описаны риски при покупке «серой» электроники
В ДНР назвали район самых активных боевых действий
Глава «Открытия» выступил против объединения с ВТБ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.