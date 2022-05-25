Не знавшая о беременности женщина внезапно родила на приеме у врача

Daily Mail: жительница Австралии не заметила беременность и внезапно родила

Жительница Австралии Эмма Фитцсиммонс рассказала, что не знала о своей беременности до тех пор, пока внезапно не родила на приеме у врача. Ее историю публикует Daily Mail.

Фитцсиммонс обратилась в больницу Порт-Маккуори с жалобой на сильные боли в животе. После осмотра медики сообщили ей, что она рожает. Сначала женщина не поверила и попросила врача еще раз проверить снимки. После того как беременность подтвердилась, ей сделали экстренное кесарево сечение, поскольку у плода наблюдалось снижение частоты сердечных сокращений. Девочку, которая появилась на свет, назвали Уиллоу Роуз.

Для Фитцсиммонс это была вторая беременность. По ее словам, о первой беременности она узнала на 11-й неделе и чувствовала все характерные симптомы. Вторая беременность протекала иначе. Даже перед родами женщина не заметила прибавления веса, и у нее не было округлившегося живота. Кроме того, поскольку плацента располагалась у передней стенки матки, она не чувствовала движения плода.

Ранее сообщалось, что 18-летняя жительница Англии, не знавшая о беременности, внезапно родила на кровати в спальне. Она рассказала, что не подозревала о скором пополнении, поскольку у нее не было никаких симптомов на протяжении всей беременности.