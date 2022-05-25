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В Казани прошла презентация проекта «Русские коллекции в музеях Татарстана»

В Казани прошла презентация второго тома проекта «Русские коллекции в музеях Татарстана»

Кадр: страница «Культурный центр имени А.С. Пушкина» во «ВКонтакте»

В Казани состоялась презентация второго тома историко-этнографического проекта «Русские коллекции в музеях Татарстана». Об этом сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что фотокаталог был посвящен головным украшениям и уборам, среди которых были представлены уникальные экспонаты Государственного музея изобразительных искусств и Национального музея республики, а также музея «Каравона», Музея истории Тетюшского края и Казанского федерального университета. На страницах издания представлены женские и девичьи головные уборы, представляющие собой неотъемлемую часть русского народного костюма.

По словам создателей проекта, каталоги станут важным информационным источником при реконструкции народных костюмов для любых целей. Всего авторы планируют издать пять томов, в которые войдут снимки головных уборов, предметов быта и творчества русского народа. В первый том, изданный в сентябре 2021-го, попали русские народные сарафанные костюмы.

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Евгений Шульгин
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