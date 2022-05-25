Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Задержан глава финансовой пирамиды

В Москве задержали бывшего главу финансовой пирамиды QBF Станислава Матюхина
Станислав Матюхин

Станислав Матюхин. Фото: Оперативная съемка

Правоохранительные органы задержали в Москве главу инвесткомпании QBF, оказавшейся финансовой пирамидой, Станислава Матюхина, пишет «Коммерсантъ». Ему инкриминируется участие в организованном преступном сообществе (ОПС).

Матюхин стал одним из шести фигурантов дела в отношении руководства QBF. Остальные либо тоже задержаны, либо скрываются за границей, как основной бенефициар компании Роман Шпаков, обвиняемый в организации преступного сообщества.

Материалы по теме:
Взять числом. Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
Взять числом.Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
11 апреля 2022
Потеряли берега. Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
Потеряли берега.Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
8 декабря 2021

Матюхин отрицает вину, утверждая, что «пытался спасти тонущий корабль» и не заработал крупных сумм за время работы в QBF.

Первые следственные действия в отношении компании и ее руководства прошли в 2016 году, когда топ-менеджеров QBF обвинили в мошенничестве. В дальнейшем компания обещала клиентам участие в IPO американских компаний через маржированные опционы, выпускавшиеся одной из структур общего холдинга.

При этом, по данным следствия, привлеченные средства вкладывались в сторонние активы. Общий ущерб от действий QBF оценивается в два миллиарда рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
На Запорожской АЭС нашли колоссальные запасы ядерного топлива
У бывшего главы российского IT-дистрибьютора потребовали миллиарды за клевету
Вывеска Renault исчезла с бывшего завода в Москве
Российский разработчик ушел «намного дальше функции идентификации людей»
В США заявили о серьезных проблемах со снабжением ВСУ
Действия США по госдолгу России отказались считать дефолтом
Задержан глава финансовой пирамиды
Власти Крыма захотели убрать английский язык из школьной программы
МИД России назвал свои цели в отношениях с Азербайджаном и Арменией
Блогерша самостоятельно осветлила волосы и облысела
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.