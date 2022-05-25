Задержан глава финансовой пирамиды

В Москве задержали бывшего главу финансовой пирамиды QBF Станислава Матюхина

Правоохранительные органы задержали в Москве главу инвесткомпании QBF, оказавшейся финансовой пирамидой, Станислава Матюхина, пишет «Коммерсантъ». Ему инкриминируется участие в организованном преступном сообществе (ОПС).

Матюхин стал одним из шести фигурантов дела в отношении руководства QBF. Остальные либо тоже задержаны, либо скрываются за границей, как основной бенефициар компании Роман Шпаков, обвиняемый в организации преступного сообщества.

Матюхин отрицает вину, утверждая, что «пытался спасти тонущий корабль» и не заработал крупных сумм за время работы в QBF.

Первые следственные действия в отношении компании и ее руководства прошли в 2016 году, когда топ-менеджеров QBF обвинили в мошенничестве. В дальнейшем компания обещала клиентам участие в IPO американских компаний через маржированные опционы, выпускавшиеся одной из структур общего холдинга.

При этом, по данным следствия, привлеченные средства вкладывались в сторонние активы. Общий ущерб от действий QBF оценивается в два миллиарда рублей.

