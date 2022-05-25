Аналитики заявили о мрачных перспективах мировой экономики

Экономист Робин Брукс рассказал FT, что риск глобальной рецессии «более чем реален»

Эксперты предрекают мировой экономике риск рецессии. Об этом сообщает газета Financial Times.

Аналитики выделили четыре серьезные проблемы, которые усугубляют мировую экономику. В частности, специалисты обратили внимание, что перспективы экономического роста Китая были подорваны строгими ограничительными мерами по борьбе с омикрон-штаммом Covid-19, Федеральная резервная система США рискует превратить процветание в спад, а европейские домохозяйства переживают кризис стоимости жизни. Кроме того, по мнению экспертов, ситуация во многих бедных развивающихся странах еще хуже, поскольку им грозит продовольственный кризис.

«Сейчас мы снова боимся глобальной рецессии, только на этот раз все более чем реально», — предупредил главный экономист Института международных финансов Робин Брукс (Robin Brooks). По его словам, само сочетание этих кризисов уже говорит о бедственном положении мировой экономики.

Ранее глава банка Citigroup Джейн Фрейзер предсказала европейской экономике сложные времена, которые выразятся в длительной рецессии.