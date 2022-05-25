Лидер Aerosmith Стивен Тайлер оказался в рехабе

Группа Aerosmith отменила концерты в США из-за оказавшегося в рехабе Стивена Тайлера

Группа Aerosmith отменила концерты в США после того, как лидер коллектива Стивен Тайлер оказался в рехабе. Об этом участники сообщили в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Из-за оказавшегося в больнице музыканта Aerosmith пришлось отказаться от выступлений в Лас-Вегасе. В их обращении говорится, что Тайлер много лет работал над своей трезвостью, однако после недавней операции на стопе и употребления обезболивающих у него случился рецидив. Он добровольно согласился пройти лечение, чтобы избавиться от зависимости.

Участники Aerosmith выразили сожаление, что доставили неудобство своим поклонникам. Они также поблагодарили фанатов за преданность и поддержку.

Группа Aerosmith была создана в Бостоне в 1970 году. За свою карьеру коллектив записал 15 студийных альбомов, которые проданы тиражом 150 миллионов экземпляров. Последний на сегодняшний день диск Music from Another Dimension! поступил в продажу в ноябре 2012 года.