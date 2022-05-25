Вывеска Renault исчезла с бывшего завода в Москве

Вывеску и логотипы Renault демонтировали со здания завода в Москве

Вывеска и логотипы французского автопроизводителя Renault исчезли со здания завода компании на Волгоградском проспекте в Москве. О демонтаже конструкций сообщает РИА Новости.

Рабочие сняли и увезли буквы демонтированной вывески у главного здания бывшего завода «Рено Россия». Все логотипы компании внутри и снаружи перешедшего в собственность правительства Москвы завода также были убраны.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что переданный городу завод Renault возобновит выпуск автомобилей под брендом «Москвич». По его словам, что в дальнейшем предприятие планирует выпускать электромобили.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что одним из условий сделки по выходу Renault из «АвтоВАЗа» стало обещание поставок комплектующих, которые позволят российским заводам продолжить выпуск автомобилей на действующей платформе. Компания пообещала помогать России и способствовать импорту автомобильных деталей из дружественных стран, готовых к производству и поставке продукции.