Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Родители возмутились после предложения их детям «заболеть» для пересдачи ОГЭ

Родители школьников Нижнего Новгорода возмутились предложению «заболеть» для пересдачи ОГЭ

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Нижнем Новгороде школьникам предложили «заболеть» для пересдачи обязательного государственного экзамена (ОГЭ), который был составлен с ошибками. Родители учащихся возмутились таким предложением, пишет «Подъем».

«Дети напуганы, растеряны. Стресс был у всех, многие девочки расплакались. В министерстве все, как роботы, отвечают одно и то же: "Пересдача в резервные дни"!» — рассказала изданию одна из матерей выпускников.

Женщина объяснила, что на пересдачу ходят те дети, которые не смогли сдать экзамен с первого раза, однако школьникам не дали такой возможности, не позволили связаться с родителями и отправили на пересдачу.

«Стыд и позор! Нам нужен аттестат вовремя, так как мы поступаем после 9-го класса в другое учебное учреждение. Документы мы подать не успеваем, потому что аттестат получим в конце июля — начале августа, а документы подавать нужно в начале июля», — объяснила она.

Об инциденте стало известно 25 мая. Депутат регионального парламента Татьяна Гриневич сообщила, что детям на ОГЭ по английскому раздали задания с ошибками. Перед самым окончанием ОГЭ организаторы предложили детям два варианта: сымитировать болезнь, написав заявление о переносе экзамена на 7 июля, либо получить тройку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
На Запорожской АЭС нашли колоссальные запасы ядерного топлива
В России появился новый китайский кроссовер с турбомотором
Действия США по госдолгу России отказались считать дефолтом
Задержан глава финансовой пирамиды
Власти Крыма захотели убрать английский язык из школьной программы
МИД России назвал свои цели в отношениях с Азербайджаном и Арменией
Блогерша самостоятельно осветлила волосы и осталась лысой
Неймар прокомментировал слухи об уходе из ПСЖ
Российские туристы раскрыли сумму трат на отпуск в 2022 году
Лариса Гузеева подала в суд на мебельную фирму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.