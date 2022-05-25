Родители возмутились после предложения их детям «заболеть» для пересдачи ОГЭ

Родители школьников Нижнего Новгорода возмутились предложению «заболеть» для пересдачи ОГЭ

В Нижнем Новгороде школьникам предложили «заболеть» для пересдачи обязательного государственного экзамена (ОГЭ), который был составлен с ошибками. Родители учащихся возмутились таким предложением, пишет «Подъем».

«Дети напуганы, растеряны. Стресс был у всех, многие девочки расплакались. В министерстве все, как роботы, отвечают одно и то же: "Пересдача в резервные дни"!» — рассказала изданию одна из матерей выпускников.

Женщина объяснила, что на пересдачу ходят те дети, которые не смогли сдать экзамен с первого раза, однако школьникам не дали такой возможности, не позволили связаться с родителями и отправили на пересдачу.

«Стыд и позор! Нам нужен аттестат вовремя, так как мы поступаем после 9-го класса в другое учебное учреждение. Документы мы подать не успеваем, потому что аттестат получим в конце июля — начале августа, а документы подавать нужно в начале июля», — объяснила она.

Об инциденте стало известно 25 мая. Депутат регионального парламента Татьяна Гриневич сообщила, что детям на ОГЭ по английскому раздали задания с ошибками. Перед самым окончанием ОГЭ организаторы предложили детям два варианта: сымитировать болезнь, написав заявление о переносе экзамена на 7 июля, либо получить тройку.