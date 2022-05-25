Школьникам предложили «заболеть» для пересдачи составленного с ошибками ОГЭ

В Нижнем Новгороде школьники не смогли сдать ОГЭ по английскому из-за ошибок в заданиях

В Нижнем Новгороде организаторы обязательного государственного экзамена (ОГЭ) по английскому раздали школьникам задания с ошибками, из-за чего дети не смогли сдать экзамен. Об этом сообщила депутат регионального парламента Татьяна Гриневич в своем Telegram-канале.

«Школьникам попался вариант, который заведомо нельзя правильно выполнить. Вопросы аудирования были предназначены для другого варианта», — рассказала она.

По словам Гриневич, ошибку заметили сами школьники. Организаторы полтора часа пытались решить проблему с заданиями, однако перед самым окончанием ОГЭ предложили детям два варианта: сымитировать болезнь, написав заявление о переносе экзамена на 7 июля, либо получить «тройку».

Причиной ошибки в заданиях власти назвали технический сбой, возникший при их составлении, сообщает Минобразования Нижегородской области на своем сайте.

Ведомство также заявило, что 69 школьников подали апелляции о нарушении процедуры экзамена, которые были удовлетворены. Эти дети смогут пересдать ОГЭ уже 4 июня. В министерстве отметили, что аналогичное право есть и у школьников, которые написали заявление о переносе испытания по состоянию здоровья.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что отмена ОГЭ не планируется ни в этом году, ни в будущем. Глава ведомства Анзор Музаев заявил, что проведение этого экзамена со времен СССР является традицией, «которая дает возможность части выпускников продолжить учебу в колледжах».