Стилист перечислил модные сочетания для холодной весны

Стилист Лисовец посоветовал холодной весной «миксовать лето и зиму»

Стилист Владислав Лисовец рассказал о модных сочетаниях для холодной весны. По его словам, не стоит бояться многослойности и сочетать разные ткани вроде шерсти, джинсы, кожзаменителя и хлопка в одном образе. Своими рекомендациями эксперт в моде поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Микс зимы и лета

В холодную весну главное ориентироваться на собственную морозоустойчивость, указал Лисовец. Например, в Токио и при минусовой температуре можно увидеть на улицах девушек без курток. Все дело в грамотно составленных образах, заявил он.

«Миксуйте лето и зиму. Сейчас в моде грубость, многослойность, несочетаемость. В целом весной, особенно холодной, можно одеваться гораздо интереснее и проще. Летом мы, к сожалению, кроме футболок ничего носить не можем, потому что жарко, а как раз таки осень и весна дает возможность миксовать и добавлять что-то интересное в гардероб», — поделился Лисовец.

Стилист предложил, например, надеть тонкий свитер или водолазку, поверх рубашку, затем джинсовую куртку и закрыть образ кожаным плащом. Ниже пояса он посоветовал примерить джинсы и грубые ботинки. Завершить образ можно сумкой на цепочке и массивными очками. «Такой лук будет и теплым и актуальным», — отметил эксперт.

Разбор гардероба

В пасмурную и холодную погоду стилист порекомендовал обратить внимание на кожзаменитель. «Это могут быть брюки или любой верх. Это модно и очень тепло. Как раз таки теплой весной и летом в этом не походишь, а сейчас это очень актуально», — уверен специалист.

Обувь в холодную весну нужно подбирать теплую и грубую, заявил Лисовец. «Это те самые ботинки, которые сейчас в моде. Они выглядят не совсем по летнему, поэтому в жару их не поносишь. Казаки, грубые ботинки, ботинки на большой платформе или на высоком каблуке — все это не суперлетняя одежда, но все это сейчас супермодно», — отметил стилист.

Лисовец посоветовал в прохладную погоду носить ботфорты. Главное, чтобы все остальные вещи в образе не были чересчур сексуальными. «Если правильно преподнести ботфорты, то их можно носить и сейчас. Сейчас ботфорты другие, если в 2000-е они из женщины делали какую-то такую "чуть легкого поведения", то сегодня ботфорты носят для жесткости, грубости образа. Поэтому если их надеть их в сочетании с кожаной курткой, объемным свитером или огромной толстовкой, тогда это не будет выглядеть экстравагантно. Если все остальное будет не в облипку, а только ботфорты по ногам, то такой образ не будет образом гулящей женщины, он как раз будет модным», — подвел итог стилист.

Водолазки сейчас как никогда кстати, указал Лисовец. «Трикотажные, шерстяные, синтетические, в облипку, в стиле 2000-х — это все абсолютный тренд. Если вы еще сверху будете в джинсовой или кожаной куртке или у вас будет плащ из кожзаменителя или кожаный, то это будет дико круто», — отметил он.

Также эксперт в моде выделил плотные колготки. Сейчас, когда женщинам хочется освободиться от брюк и показать ноги, они станут настоящей находкой в гардеробе, уверен он. «Плотные колготки — это всегда беспроигрышный вариант. Их можно сочетать с ботфортами или грубыми ботинками и мини юбкой. Даже если юбка очень короткая, вы не будете выглядеть вульгарно. Поэтому выбирайте плотные колготки и массивную обувь, чтобы ноги и поясница были в тепле. Этого достаточно будет, чтобы не переживать, что вы замерзните», — счел стилист.

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