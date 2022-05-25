Комик с ТНТ раскрыл подробности распада дуэта из популярного шоу

Соболев заявил, что дуэт «Красивые» распался из-за потери интереса комиков друг к другу

Комик Илья Соболев рассказал, почему распался дуэт «Красивые», в составе которого он вместе с коллегой Романом Клячкиным выступал в популярном шоу «Убойная лига» на телеканале ТНТ. По словам известного юмориста, причиной стало то, что они с Клячкиным потеряли интерес друг к другу. Подробности распада дуэта он раскрыл в шоу «Надкаст», выпуск которого вышел на платформе The Hole.

«Мы начали в творчестве, схлестнулись, потом начали выступать в КВН, у нас там были тоже странные конфликты. Но потом мы опять соединялись, и все это было ради творчества и ради того, чтобы мы выступали, делали контент», — описал Соболев отношения с коллегой.

Затем между юмористами возник конфликт. «И потом, когда закончилась "Убойка" ("Убойная лига" — прим. «Ленты.ру»), буквально через 14 минут мы такие: "Нам неинтересно друг с другом". Я сейчас условно говорю, но это произошло буквально [по щелчку]», — поделился комик. Он также добавил, что после распада дуэта они с Клячкиным остались в приятельских отношениях.

Перед этим Соболев в интервью журналисту Карену Адамяну рассказывал, что дуэт «Красивые» распался после того, как Клячкин стал участвовать в юмористическом проекте «Убойной ночи» на ТНТ. По словам комика, коллега уделял другому проекту много времени.

Ранее Соболев также высказался о трудностях, с которыми он сталкивается при создании шуток. Комик признался, что ему стало сложнее писать материал из-за «противозаконных» тем для юмора.