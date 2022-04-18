Популярный комик признался в трудностях из-за «противозаконных» тем для юмора

Юморист Соболев заявил, что ему стало сложнее писать шутки из-за «противозаконных» тем

Популярный российский комик и телеведущий Илья Соболев высказался о трудностях, с которыми он сталкивается при создании шуток. О препятствиях для своей работы юморист порассуждал в сторис Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Один из подписчиков Соболева поинтересовался у него, стало ли сложнее в последнее время создавать материал. Комик ответил утвердительно. «Еще больше тем, слов, персонажей стали противозаконными, что ли. И когда ты садишься думать материал, ты в любом случае думаешь только об этом», — признался он.

Вместе с тем юморист заявил, что сейчас реже пишет шутки и больше времени уделяет искусству импровизации. По словам Соболева, во время импровизации он встречается со зрителями на концертах и смешит их «здесь и сейчас». «Я не думаю о запретах и цензуре в этот момент», — добавил комик.

Ранее Соболев рассказал о нападении зрителя во время одного из его выступлений. Комик заявил, что нетрезвый посетитель концерта, которому не понравились звучавшие со сцены шутки, ударил его по ногам. Агрессивного мужчину после этого задержала полиция.

Летом 2021 года Соболев также признался, что стал аккуратнее подбирать темы для выступлений. Артист выразил уверенность в том, что в России «можно точно шутить не обо всем». Его высказыванию предшествовал арест комика Идрака Мирзализаде за возбуждение межнациональной вражды после его шутки о русских людях.