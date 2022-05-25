В России вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка

В России спрос на специалистов со знанием китайского языка в апреле вырос вдвое год к году

В связи с резким уменьшением поставок из Европы спрос на специалистов со знанием китайского языка со стороны российских компаний в апреле вырос в почти вдвое по сравнению с тем же месяцем 2021 года — 1072 против 597, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные HeadHunter. За первый квартал 2022 года фирмы разместили 2451 вакансию с таким требованием — на 826 больше, чем в предыдущем квартале. В период с 1 по 17 мая разрыв оказался четырехкратным (787 против 186).

Активнее остальных сотрудников со знанием китайского языка ищут логистические и складские операторы, перевозчики и внешнеторговые фирмы (323 вакансии), IT-компании и системные интеграторы (254), производители и продавцы бытовой техники и электроники (209), а также производственный сектор (200). По данным газеты, поиском таких работников сейчас заняты такие крупные компании, как Ozon, «Сибур» и «Союзснаб».

Наиболее востребованы сейчас специалисты, которые не только владеют языком, но имеют опыт в профессии: юрист со знанием китайского языка, инженер со знанием китайского языка и другие, сообщил руководитель китайского направления московской школы управления «Сколково» Олег Ремыга. Такие соискатели могут рассчитывать минимум на 30-50 процентов премии к средней зарплате сотрудника той же специальности, но без знания китайского языка.

По сообщению компании China Professionals, занимающейся подготовкой специалистов для работы с Китаем и подбором кадров в России и КНР, спрос на учебный курс «менеджер ВЭД для закупок в Китае» после введения санкций увеличился в 2,5 раза. Кроме того, в два раза больше предприятий подало заявки на подбор сотрудников для работы с азиатской страной. Отечественные фирмы ищут русскоязычных кандидатов, живущий в Китае, или предлагают удаленную работу специалистам в России, рассказал партнер China Window Consulting Group Михаил Дроздов. В ряде городов КНР ввели локдаун в связи с новой вспышкой коронавируса, поэтому организовать релокацию россиян в Китай сейчас затруднительно.

Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов заявил, что импорт товаров на фоне санкций сократился примерно до уровней 2020 года. По его словам, это связано с затруднениями в логистике из-за мер со стороны «недружественных стран», а также с искусственно созданными проблемами с платежами. Давыдов отметил, что сильнее всего просел импорт на северо-западных направлениях, так как там закрыли порты и российским судам запрещают ходить.

