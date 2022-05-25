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Таиланд смягчит правила въезда для россиян

Въезжающие в Таиланд непривитые туристы обязаны заранее загрузить в Thailand Pass ПЦР-тест

Фото: Goh Rhy Yan / Unsplash

Тайский Центр по управлению ситуацией с COVID-19 (CCSA) смягчит правила въезда в королевство для иностранных путешественников, в том числе россиян, с 1 июня 2022 года. Об этом сообщает портал Buying Business Travel Russia.

Согласно измененным протоколам, туристы по-прежнему обязаны заранее подать заявление на получение разрешения на въезд, однако теперь для этого достаточно предоставить паспортные данные, сертификат о вакцинации и медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение в случае заражения коронавирусом на сумму не менее 10 тысяч долларов (569,6 тысячи рублей).

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После внесения всех необходимых документов система автоматически выдаст заявителям QR-код Thailand Pass. При этом непривитые или неполностью вакцинированные путешественники, которые заранее загрузили в систему отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антигены, сделанного в течение 72 часов до прибытия, освобождаются от прохождения дополнительных процедур в аэропорту Таиланда.

Ранее сообщалось, что стоимость путевок в Таиланд у туроператоров с вылетом из российских регионов начинается от 120 тысяч рублей. В такую сумму обойдется тур на Пхукет на 13 ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле с вылетом из Москвы в конце мая.

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Валентина Процкова
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