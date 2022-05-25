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В РЖД захотели добавить тысячи новых мест в поездах на юг России

РЖД добавит 70 тысяч дополнительных мест в поездах, следующих на юг России

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

РЖД объявили о планах добавить до 70 тысяч дополнительных мест поездах для перевозки на юг страны в летний период. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Так, перевозчик захотел пополнить уже существующие составы 1,7 тысячи вагонами — это позволит обеспечить от 50 до 70 тысяч новых мест. Всего на черноморские курорты будут следовать 144 поезда. Из них 90 составов будут ежедневно курсировать в Анапу, Адлер, Новороссийск, Краснодар и Кисловодск.

Ранее в мае представители турбизнеса предложили запустить ежедневные чартерные поезда в Крым, чтобы избежать падения турпотока на полуостров на фоне закрытия аэропортов. Кроме того, представители туриндустрии предложили сократить объем грузовых железнодорожных перевозок от Ростова до Воронежа в пользу пассажирских.

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Мария Гейн
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