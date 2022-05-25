Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Турчинов попросил СБУ провести допрос по «угольному делу» в окопах

Бывший секретарь СНБО Украины Турчинов отказался от допроса в СБУ по «угольному делу»

Фото: Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отказался присутствовать на допросе в Службе безопасности Украины (СБУ) по «угольному делу». Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Турчинов назвал вызов СБУ на допрос по уголовному делу «неадекватным политическим пиаром» и добавил, что сейчас находится на «юго-восточном фронте».

Он пригласил следователей провести его допрос в одном из окопов.

Политик должен были дать показания по делу о государственной измене, а также создании и финансировании террористической организации. Под «угольным делом» подразумевается дело о закупках угля в Донбассе, возбужденное против бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Ранее сообщалось, что Медведчук дал показания против Порошенко по делу о поставках угля из Донбасса. В ответ адвокат Порошенко заявил, что показания Медведчука не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин упростил выдачу гражданства жителям двух областей Украины
Захарова вспомнила о давнем споре с Чубайсом после слитой переписки
Польша предложила способ ударить по нефтяным доходам России
В Минобороны объяснили отмену возрастного предела для службы по контракту
Бывшего вице-губернатора Кубани осудили на условный срок за мошенничество
Российский турист совершил попытку суицида в аэропорту Антальи
Турчинов попросил СБУ провести допрос по «угольному делу» в окопах
Приговор осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги вступил в силу
Кадыров охарактеризовал нового главу МЧС Куренкова
Стилист назвал главную вещь в гардеробе на 2022 год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.