Медведчук дал показания против Порошенко

Медведчук в показаниях СБУ заявил о проработке вопроса нефтепровода по просьбе Порошенко

Украинский политик Виктор Медведчук дал показания против бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о поставках угля из Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Медведчук заявил, что по просьбе Порошенко занимался вопросами вывода из госсобственности нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», а также согласовывал с руководством Украины поставки угля из республик Донбасса.

«Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества — все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», — приводит Служба безопасности Украины (СБУ) слова Медведчука.

Задержанный утверждает, что в организации закупок угля на неподконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей участвовала «фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему».

В октябре 2021 года Медведчука обвинили в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля из Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2015 годах. По версии следствия, Украина планировала закупать уголь в ЮАР, но Россия решила помешать этому, в результате при посредничестве Медведчука были созданы искусственные препятствия для сделки. В декабре обвинения в госизмене предъявили Порошенко. По данным силовиков, он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР.

СБУ задержала Медведчука 12 апреля на фоне российской спецоперации. Позже появилось видео, на котором политик просит обменять его «на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор».