Появилось видео показаний Медведчука против Порошенко

Появилось видео с фрагментом допроса Медведчука, который дает показания против Порошенко

Появилось видео с фрагментом допроса украинского политика Виктора Медведчука, который дает показания против бывшего президента Петра Порошенко. Кадры опубликовала Служба безопасности Украины (СБУ), передает РИА Новости.

Медведчук заявил, что по просьбе Порошенко занимался вопросами вывода из госсобственности нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» и согласовывал с руководством Украины поставки угля из республик Донбасса.

«Для того чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту собственностью самого Порошенко, необходимо было предпринять ряд действий, начиная с задействования судебной системы, которая оспаривала в данном случае трубопровод как собственность "Транснефти", и были вынесены определенные решения, говоря о том, что это собственность Украины», — говорит на видео Медведчук.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не имеют ничего общего с реальным положением дел.

В 2021 году Медведчука обвинили в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля из Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2015 годах. По версии следствия, в интересах России и при посредничестве Медведчука были созданы искусственные препятствия для закупки угля в ЮАР. Позже обвинения в госизмене предъявили Порошенко. По данным следователей, он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР.

Медведчук был задержан 12 апреля на фоне российской специальной военной операции на территории Украины.