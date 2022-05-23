Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Появилось видео показаний Медведчука против Порошенко

Появилось видео с фрагментом допроса Медведчука, который дает показания против Порошенко
Начало событий в новости Медведчук дал показания против Порошенко

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Появилось видео с фрагментом допроса украинского политика Виктора Медведчука, который дает показания против бывшего президента Петра Порошенко. Кадры опубликовала Служба безопасности Украины (СБУ), передает РИА Новости.

Медведчук заявил, что по просьбе Порошенко занимался вопросами вывода из госсобственности нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» и согласовывал с руководством Украины поставки угля из республик Донбасса.

«Для того чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту собственностью самого Порошенко, необходимо было предпринять ряд действий, начиная с задействования судебной системы, которая оспаривала в данном случае трубопровод как собственность "Транснефти", и были вынесены определенные решения, говоря о том, что это собственность Украины», — говорит на видео Медведчук.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не имеют ничего общего с реальным положением дел.

В 2021 году Медведчука обвинили в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля из Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2015 годах. По версии следствия, в интересах России и при посредничестве Медведчука были созданы искусственные препятствия для закупки угля в ЮАР. Позже обвинения в госизмене предъявили Порошенко. По данным следователей, он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР.

Медведчук был задержан 12 апреля на фоне российской специальной военной операции на территории Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российского солдата приговорили к пожизненному сроку на Украине
Россиянин сделал девушке предложение на высоте 10 тысяч метров и попал на видео
В Иркутске на громко отдыхающих российских военных напали с ножом
Пушков оценил вероятность конфликта НАТО и Турции
Оценено влияние распространения оспы обезьян на мировой туризм
ФК «Спартак» объявил о закрытии своего проекта из-за финансовых проблем
На ремонт общежитий в России выделили миллиарды рублей
На Украине суд приговорил российского военного к пожизненному сроку
Лукашенко обвинил Запад в желании расчленить Украину
Иммунолог назвал защищенную от обезьяньей оспы категорию россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.