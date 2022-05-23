Адвокат Порошенко прокомментировал показания Медведчука

Адвокат Петра Порошенко Головань назвал показания Виктора Медведчука пиаром СБУ

Показания украинского политика Виктора Медведчука против пятого президента Украины Петра Порошенко не имеют ничего общего с реальным положением дел. Об этом заявил адвокат бывшего главы республики Игорь Головань, передает ТАСС.

Защитник экс-президента прокомментировал показания Медведчука, допрошенного Службой безопасности Украины (СБУ), и назвал их пиаром самого ведомства.

«Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься Госбюро расследований. И то, что об этом говорит СБУ, это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет», — подчеркнул Головань.

Ранее сообщалось, что Медведчук дал показания против Порошенко по делу о поставках угля из Донбасса. По его словам, в организации закупок с неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей участвовала «фактически вся верхушка государственного аппарата».