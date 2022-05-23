Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Адвокат Порошенко прокомментировал показания Медведчука

Адвокат Петра Порошенко Головань назвал показания Виктора Медведчука пиаром СБУ

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Показания украинского политика Виктора Медведчука против пятого президента Украины Петра Порошенко не имеют ничего общего с реальным положением дел. Об этом заявил адвокат бывшего главы республики Игорь Головань, передает ТАСС.

Защитник экс-президента прокомментировал показания Медведчука, допрошенного Службой безопасности Украины (СБУ), и назвал их пиаром самого ведомства.

«Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься Госбюро расследований. И то, что об этом говорит СБУ, это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет», — подчеркнул Головань.

Ранее сообщалось, что Медведчук дал показания против Порошенко по делу о поставках угля из Донбасса. По его словам, в организации закупок с неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей участвовала «фактически вся верхушка государственного аппарата».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российского солдата приговорили к пожизненному сроку на Украине
Диетолог назвала идеальное время завтрака после пробуждения
Каждый третий россиянин оказался сторонником теорий заговора
В Туркмении поставят памятник коню бывшего президента
Стало известно новое название «Макдоналдса» в России
Собчак заявила о возвращении Урганта в Россию
Бывшую «дочку» «Газпрома» в Британии задумали переименовать
Россиянина арестовали по подозрению в убийстве похитителя его сестры
Ученый из НАСА заявил о живущем на автопилоте человечестве
Известный российский комик ответил на критику
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.