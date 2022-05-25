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В Uniqlo объяснили работу персонала в российских магазинах

Представители Uniqlo опровергли факт возобновления работы магазинов бренда в России

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Представители японского бренда одежды Uniqlo объяснили, почему персонал продолжает работать в магазинах сети в России. Соответствующий комментарий опубликовал в своем Telegram-канале российский стилист Алеко Надирян.

Согласно сообщению, сотрудники обновляют одежду на манекенах и обрабатывают вещи, чтобы избежать их деформации и сохранить качество. Отмечается, что данные действия проводятся регулярно с момента приостановки работы магазинов.

Также уточняется, что магазин в московском торговом центре «Хорошо» закрыт, как и все точки продаж марки на территории страны. Компания опровергла факт возобновления своей деятельности, однако заверила, что принятое в марте решение о приостановлении сотрудничества с отечественным рынком носит временный характер.

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Ранее 25 мая работа персонала в магазине московского торгового центра «Хорошо» попала на видео. На размещенных кадрах девушка, предположительно сотрудница, поправляла вещи на манекене. По этой причине было выдвинуто предположение, что бренд планирует возобновить работу в России.

10 марта Uniqlo приостановила работу в России на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. При этом 21 марта были прекращены онлайн-продажи и работа интернет-магазина. В официальном комментарии данное решение обосновывалось трудностями в области ведения бизнеса.

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Полина Гераскина
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