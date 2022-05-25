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Работа персонала в московском магазине Uniqlo попала на видео

Работа персонала магазина японской марки Uniqlo, расположенного в Москве, попала на видео

Работа персонала магазина японского производителя одежды Uniqlo попала на видео. Соответствующим постом поделилась журналистка Ксения Собчак в личном Telegram-канале.

На размещенных кадрах видно, как девушка, которая предположительно является сотрудником марки, поправляет вещи на манекене. Собчак отметила, что автор снял ролик в торговом центре «Хорошо», который расположен в Москве. «Uniqlo в ТЦ "Хорошо" готовят к открытию судя по тому, что одевают манекены! Возвращение?» — предположила знаменитость.

Информация о том, что Uniqlo приостановит деятельность на территории России на неопределенный срок из-за сложившейся ситуации на Украине, появилась 10 марта. Представители японского производителя предупредили клиентов о прекращении онлайн-продаж и закрытии всех 50 магазинов бренда в России 21 марта.

В марте об отмене продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma, Crocs, Hugo Boss, Shiseido и другими крупными компаниями.

Майя Пономаренко
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