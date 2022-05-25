В США рассказали об уступке ЕС требованиям России по оплате газа

WSJ: страны ЕС уступили требованиям РФ платить за газ по новой системе, опасаясь кризиса

Компании в тех странах Европейского союза (ЕС), которые Россия считает недружественными, несмотря на прежние заявления, в итоге пошли на уступки требованиям Москвы платить за газ по новой системе. Об этом пишет The Washington Post.

По оценке американского издания, европейские компании пошли на это в надеже избежать отключений газа и из-за опасений нового энергетического кризиса. Отмечается, что страны Евросоюза хоть и обсуждают меры сокращения зависимости от поставок российских энергоносителей, в краткосрочной перспективе готовы приложить значительные усилия, чтобы избежать кризиса.

Помимо этого, в материале говорится о том, что поставки российского газа в Польшу и Болгарию прекратились из-за их отказа платить в рублях, но большая часть стран ЕС пошли другим путем, отказались от высказываний про шантаж и примирились с основанными на технических деталях договоренностями. Это позволило Европе «купить» немного времени для того, чтобы заполнить свои хранилища перед пиковыми периодами спроса следующей зимой, объяснили в The Washington Post.

Ранее Bloomberg писало, что этой зимой рынок сжиженного природного газа (СПГ) может приблизиться к историческому дефициту, поскольку мир спешит получить топливо. План Европы сократить импорт трубопроводного российского газа на две трети к концу года и заменить его СПГ из США и Африки резко обостряет конкуренцию за топливо, отмечает издание. Кроме того, растет спрос со стороны Китая. Эксперты предсказывают битву за СПГ между Европой и Азией.