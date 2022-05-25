ВОЗ опровергла прекращение поставок жизненно важных лекарств в Донбасс

ВОЗ назвала боевые действия причиной проблем с поставками лекарств в ЛНР и ДНР

Во Всемирной организации здравоохранения опровергли прекращение поставок жизненно важных лекарств в Донбасс. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель ВОЗ.

По его словам, ВОЗ и Международный Комитет Красного Креста не приостанавливали поставку противотуберкулезных лекарств и препаратов антиретровирусной терапии для людей с ВИЧ. Однако, отметил собеседник, активные боевые действия чрезвычайно затруднили доставку медикаментов.

При этом в ВОЗ признали, что конфликт повлиял на лечение и уход за больными. Представитель организации указал, что по последним оперативным данным на Украине 92 процента профильных учреждений продолжают предоставлять лечение от ВИЧ, при этом в Луганске функционирует лишь один из 11 ВИЧ-центров.

Ранее в Красном Кресте также объяснили, что логистическая цепочка доставки медикаментов и предметов медицинского назначения в Луганск и Донецк была нарушена в результате боевых действий. «Мы очень обеспокоены нехваткой медикаментов в Донецке и Луганске и тем, как это может повлиять на людей, чье благополучие зависит от таких лекарств, как инсулин», — подчеркнул представитель МККК. В организации отметили, что осознают, что ситуация станет все более критической для жителей региона, нуждающихся в этих препаратах, поэтому работают над поиском практических и эффективных способов преодоления этой проблемы.