Глава МВД Сербии предложил Кличко считать Донбасс оккупированным украинцами

Глава МВД Сербии Вулин раскритиковал мэра Киева Кличко за сравнение Донбасса и Косово

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за сравнение Донбасса и Косово: последний ранее заявил, что «украинцы борются против русских оккупантов, как албанцы боролись против сербских». Цитату Вулина приводит ТАСС.

Глава МВД посоветовал Кличко изучить историю, чтобы не выступать с абсурдными заявлениями. «Если бы Кличко что-то знал об истории, то знал бы, что Косово и Метохия — часть Сербии, и невозможно оккупировать собственную страну. Тот, кто сравнивает Донбасс и Косово и Метохию, должен быть готов в сравнении идти до конца», — предложил Вулин, добавив, что в рамках такого сравнения Кличко стоит считать Донбасс территорией, оккупированной украинцами.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии в 2008 году. Несмотря на это, Белград продолжает считать регион частью своего государства.