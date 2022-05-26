В офисе Зеленского признали успех российской армии

Советник офиса Зеленского Арестович признал успех российской армии и раскол на Украине

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович признал успех российской армии, которая, по его словам, усиливает раскол в украинском обществе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Политик заявил, что Украина проиграла России по темпам. «Российская сторона успела накопить резервы раньше, чем мы. Они ускоренно очень это делают — использовали все возможные силы и средства централизованного государства», — сказал он.

Арестович добавил, что отставание Украины делает крайне тяжелой ситуацию на фронте.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

С начала специальной военной операции на Украине ЕС ввел санкции против более тысячи граждан России и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний. Ограничения предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.