В Госдуме предложили ужесточить наказание за вождение без прав

«Ведомости»: в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за вождение без прав

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента поправки в Уголовный кодекс и КоАП, ужесточающие наказание за нарушение правил дорожного движения водителями, лишенными права управления. Об этом пишут «Ведомости».

Авторы инициативы — зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, депутаты Дмитрий Вяткин, Ярослав Нилов, Ирина Панькина, Дмитрий Певцов и Николай Новичков — предлагают увеличить административное наказание для лиц, лишенных водительских прав и повторно севших за руль и штрафовать их на сумму от 50 000 до 100 000 рублей. При управлении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выезде на встречную полосу или превышении скорости наступит уголовная ответственность, следует из законопроекта. Кроме того, отягчающим обстоятельством станет нарушение правил движения, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть пешехода.

У злостных нарушителей могут конфисковать автомобиль, если водитель третий раз создает опасность на дороге, третий раз за год выезжает на встречную полосу или в третий раз за год превышает скорость более чем на 60 км/ч к разрешенной или управляет автомобилем в состоянии опьянения и ранее уже подвергался административному наказанию за езду в нетрезвом состоянии.

Ранее член Совета Федерации Александр Башкин предложил ввести в России обязательные права для владельцев мощных электросамокатов по аналогии с водительскими. По мнению сенатора, эта мера поможет снизить число аварий с участием этих транспортных средств. Чиновник отметил, что для получения допуска необходимо будет сдать хотя бы минимум по управлению и экзамен на знание правил дорожного движения. Башкин добавил, что такие требования нужно предъявлять не ко всем электросамокатам, а только к тем, которые могут потенциально нанести серьезный вред в случае аварии.