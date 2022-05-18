В России предложили ввести обязательные права для владельцев электросамокатов

Сенатор Башкин предложил ввести в РФ обязательные права для владельцев электросамокатов

Член Совета Федерации Александр Башкин предложил ввести в России обязательные права для владельцев мощных электросамокатов по аналогии с водительскими. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению сенатора, эта мера поможет снизить число аварий с участием этих транспортных средств. Чиновник отметил, что для получения допуска необходимо будет сдать хотя бы минимум по управлению и экзамен на знание правил дорожного движения.

Башкин добавил, что такие требования нужно предъявлять не ко всем электросамокатам, а только к тем, которые могут потенциально нанести серьезный вред в случае аварии. Так, например, 30-киллограмовое устройство, по его мнению, на максимальной скорости приведет к серьезным последствиям.

«Поэтому придется опередить, до какого веса, мощности и технического уровня самокат это игрушка, а с какого — уже серьезное устройство, требующее повышенной ответственности», — указал сенатор.

Он добавил, что после лицензирования управления электросамокатами необходимо будет проработать меры ответственности за нарушение правил дорожного движения. Башкин признал, что подобные мероприятия сложны и затратны для государства, но в противном случае число травм в инцидентах с этими транспортными средствами будет увеличиваться.

Ранее в Совфеде предложили МВД ввести ОСАГО для электросамокатов. Сенаторы также призвали ограничить максимальную скорость транспортных средств и разделить их на используемые в личных и коммерческих целях.

