Белоруссия обеспокоилась полетами авиации НАТО у своих границ

Минск обеспокоен полетами разведывательной авиации НАТО возле границ

Власти Белоруссии обеспокоены полетами разведывательной авиации НАТО у границ республики. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин, передает РИА Новости.

«Все те полеты, которых происходит десятки в сутки, — это оперативное изучение территории, подготовка летчиков, которые изучают, смотрят, — сказал Хренин. — Не дай бог, чтобы это стало театром военных действий в будущем».

По словам министра, в Минске очень пристально следят за действиями Североатлантического альянса и вырабатывают «комплекс мер, чтобы не допустить перехода в горячую фазу» напряжения, которое сложилось возле границ.

«Мы никому не угрожаем. Мы хотим жить на своей земле, развиваться сами. Быть независимыми, самостоятельными», — заявил Хренин и добавил, что белорусская армия является прежде всего инструментом недопущения войны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по замыслу США Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией. Из-за этой борьбы Белоруссия столкнется с беспрецедентным военным давлением.