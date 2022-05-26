Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Белоруссия обеспокоилась полетами авиации НАТО у своих границ

Минск обеспокоен полетами разведывательной авиации НАТО возле границ

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Власти Белоруссии обеспокоены полетами разведывательной авиации НАТО у границ республики. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин, передает РИА Новости.

«Все те полеты, которых происходит десятки в сутки, — это оперативное изучение территории, подготовка летчиков, которые изучают, смотрят, — сказал Хренин. — Не дай бог, чтобы это стало театром военных действий в будущем».

По словам министра, в Минске очень пристально следят за действиями Североатлантического альянса и вырабатывают «комплекс мер, чтобы не допустить перехода в горячую фазу» напряжения, которое сложилось возле границ.

«Мы никому не угрожаем. Мы хотим жить на своей земле, развиваться сами. Быть независимыми, самостоятельными», — заявил Хренин и добавил, что белорусская армия является прежде всего инструментом недопущения войны.

Материалы по теме:
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!» Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
2 сентября 2021
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии. Каким будет обновленное Союзное государство?
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.Каким будет обновленное Союзное государство?
4 ноября 2021

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по замыслу США Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией. Из-за этой борьбы Белоруссия столкнется с беспрецедентным военным давлением.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ обратилось к России после заявления о десятках тонн плутония на ЗАЭС
Незнакомка спасла день рождения оставшегося без подарка четырехлетнего мальчика
Лавров опроверг получение плана по мирному урегулированию с Украиной от Италии
Медведев вышел в третий круг «Ролан Гарроса»
При взрыве газа в жилом доме в Подмосковье погиб человек
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме Подмосковья
Телеканал «Пятница!» назвал шуткой шоу «Отсидевшая в 16»
Стало известно о черном списке вооружений НАТО для Киева
Назван самый модный принт 2022 года
Россиянам предрекли уменьшение ипотечных ставок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.