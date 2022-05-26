Цены на бензин в России упали до двухлетнего минимума

«Известия»: цены на бензин в России на бирже упали до минимума впервые с апреля 2020 года

Биржевая цена на бензин марки «Регуляр-92» в европейской части России на торгах в среду упала на 0,5 процента и опустилась ниже отметки в 36,8 тысячи рублей за тонну впервые с апреля 2020 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Об этом в четверг, 26 мая, пишут «Известия».

По данным биржи, цена бензина АИ-92 снизилась за день до 36,775 тысячи рублей за тонну, его стоимость опустилась ниже 36,8 тысячи рублей за тонну впервые с 22 апреля 2020 года. Бензин АИ-95 подешевел также на 0,5 процента, до 41,03 тысячи рублей за тонну. Снижение цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 активно началось в феврале. Эксперты считают, что это связано с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Производители направляют дополнительные объемы на переработку и последующую реализацию на внутреннем рынке.

На заправках бензин тоже начинает дешеветь, однако пока это не слишком заметно. Эксперты объясняют это тем, что ситуация с ценами на АЗС более сложная, поскольку система регулирования настроена на обеспечение стабильности розничных цен. Главный аналитик «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев отметил, что снижение биржевых цен нескоро отразится на рознице. «Бензин на заправках будет дешеветь, но очень медленно, а когда затоваренность сойдет на нет, может начать также медленно дорожать», — прогнозирует он.

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с «Лентой.ру» предрек небольшое снижение розничных цен на бензин в России в ближайшее время. Однако операторы АЗС идут на этот шаг неохотно из-за особенностей регулирования отрасли, заметил он. При этом сказать, на какой период зафиксируются цены на бензин после снижения, сложно из-за сильного регулирования рынка топлива, добавил Баженов.