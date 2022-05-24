Ценам на бензин в России предрекли снижение

Президент Независимого топливного союза Баженов предрек падение цен на бензин на три рубля

В ближайшее время в России может произойти небольшое снижение розничных цен на бензин. Однако операторы АЗС идут на этот шаг неохотно из-за особенностей регулирования отрасли, считает президент Независимого топливного союза Павел Баженов. О будущем цен на бензин он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Цены сложно снизить

Из-за введенных против России санкций после начала специальной военной операции на Украине доля экспорта нефтепродуктов существенно снизилась, сообщил «Коммерсантъ». Этим объясняется падение цен на бирже до минимальных значений этого сезона впервые с 2016 года, утверждает Павел Баженов.

«Могу точно сказать, что в силу текущей ситуации у нас в стране будут расти цены на все, кроме цен на топливо. Производство топлива у нас профицитно, его заводы производят больше, чем страна потребляет. Сейчас в силу того, что экспорт затруднен по понятным политическим причинам, объемы поставок на внутренний рынок увеличиваются. Это создает определенный дисбаланс спроса и предложения — предложение увеличивается, спрос остается неизменным, соответственно, цена идет вниз, что мы видим на оптовом рынке», — сказал он.

По мнению специалиста, из-за изменения ситуации регулирование отрасли в скором времени придется менять.

Старый механизм сломался, вряд ли будет работать снова. Пересмотр правил игры не за горами, просто сейчас регуляторам не до этого. Но это неизбежно Павел Баженов президент Независимого топливного союза

Сколько будет стоить бензин?

Снижение розничных цен возможно, но не очень значительное, считает Павел Баженов.

Сейчас есть люфт около трех рублей для снижения цен Павел Баженов президент Независимого топливного союза

«Рынок слишком долго учили держать цены, что цены могут расти только в рамках инфляции. Если сегодня тебе экономика позволяет, и ты можешь снизить цены для увеличения объемов продаж, завтра может случиться ситуация, при которой оптовая цена значительно вырастет, а цены поднять так же быстро вверх никто не даст», — рассказал он.

На какой период зафиксируются цены на бензин после снижения, сказать сложно из-за сильного регулирования рынка топлива, заключил специалист.

Ранее власти США задумались о приостановке действия нескольких экологических стандартов для нефтеперерабатывающей отрасли ради снижения цен на бензин.

